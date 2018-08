Nieuw kartel trekt naar de burger 08 augustus 2018

Het nieuwe kartel in Kaprijke van CD&V, N-VA, Groen en enkele onafhankelijken, trekt naar de burger om te luisteren naar de noden en verzuchtingen. Onder de slogan 'Het kan beter' wil de groep het opnemen tegen Samen, de groep van burgemeester Filip Gijssels. Nu vrijdag 10 augustus wordt een eerste burgeravond georganiseerd. Om 20 uur is iedereen welkom in café Den Hippoliet op het Plein 19 in Kaprijke. Het nieuwe kartel wordt er voorgesteld, en iedereen kan tips, suggesties of opmerkingen geven, die dan gebruikt zullen worden voor de opmaak van het definitieve verkiezingsprogramma.





Op vrijdag 17 augustus wordt nog zo'n burgeravond gehouden in de cafetaria van de sporthal van Lembeke, en op vrijdag 24 augustus in de Tramstatie van Bentille. Info: www.hetkanbeter.be. (JSA)