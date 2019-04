Nieuw gemeentebestuur: “Dorpskernen moeten properder” Joeri Seymortier

19 april 2019

09u48 1 Kaprijke Het nieuwe gemeentebestuur van Kaprijke wil werk maken van dorpskernen die properder zijn. Een borstelmachine moet hulp bieden.

De dorpskernen van Kaprijke en Lembeke moeten er volgens de nieuwe burgemeester Pieter Claeys van het Kartel properder bij liggen. “Het is er niet altijd even netjes en daar willen we iets aan doen”, zegt burgemeester Claeys. “We gaan een borstelmachine inschakelen, zodat onze werkmannen efficiënter en sneller kunnen werken. We gaan de borstelmachine eerst enkele maanden huren, om te zien of het echt wel een meerwaarde is. Als de evaluatie positief is, dan gaan we de borstelmachine ook effectief aankopen.”