Na Stijn Coppejans stopt nu ook schepen Kathy Blondeel 04 juli 2018

02u31 0 Kaprijke Kathy Blondeel komt niet meer op voor de gemeenteraadsverkiezingen in Kaprijke en stopt eind dit jaar met politiek.

Na het aangekondigde afscheid van schepen Stijn Coppejans, is Kathy Blondeel de tweede schepen uit het college van Kaprijke die stopt met politiek.





"Na twaalf jaar schepen te zijn geweest, heb ik besloten een carrièreswitch te maken en te stoppen met de gemeentepolitiek", zegt Kathy Blondeel. "Ik krijg de kans om vennoot te worden in het advocatenkantoor Ryckaert-Van Herreweghe-Lefebvre in Eeklo. Dat betekent een groot engagement en eigenlijk niet te combineren met politiek. Ik blijf schepen tot eind december, maar stel mij in oktober niet meer verkiesbaar op. Ons kartel Samen verdient een verderzetting van haar beleid, en ik werk graag mee om dit doel te kunnen bereiken."





In haar twee legislaturen zorgde Blondeel onder andere mee voor de inkoop van de gemeente Kaprijke in het containerpark van Sint-Laureins. Het sportcentrum van Lembeke werd gebouwd, en in Kaprijke opende het Sock. Ook haar fietsplan wordt momenteel uitgerold in de gemeente.





Kathy Blondeel haalde zes jaar geleden met 415 voorkeurstemmen de vierde beste score van de lijst Samen.





Burgemeester Filip Gijssels haalde op zijn eentje wel een topscore met 1.137 stemmen, maar zal voor zijn lijst Samen toch versterking moeten zoeken. Zeker nu CD&V, N-VA en Groen samen één lijst vormen, wordt het een spannende kiesstrijd in Kaprijke. (JSA)