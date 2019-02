Na overleg met AWV: veilige fietsbrug over N49 nog niet voor morgen Joeri Seymortier

18 februari 2019

09u05 0 Kaprijke Kaprijke wil een veilige fietsbrug over de drukke expressweg N49, maar die realisatie zal nog lang op zich laten wachten.

Het nieuwe gemeentebestuur van Kaprijke zat voor het eerst samen met de mensen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Een belangrijke punt op de agenda was de realisatie van een veilige oversteek voor fietsers over de N49”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “Deze expresweg doorkruist onze gemeente, en is voor fietsers momenteel een gevaarlijke plek om over steken. Wij willen zo snel mogelijk het dossier voor een fietsvriendelijke oversteek ter hoogte van Kaprijke opstarten. Wij vragen zelfs om dat los te koppelen van het dossier voor een nieuw op- en afrittencomplex. Het Agentschap Wegen en Verkeer gaf aan dat de realisatie van deze projecten nog enige tijd kan duren, omdat er nog veel administratieve stappen ondernomen moeten worden. Wij blijven dit nauwgezet opvolgen.”