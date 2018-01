N-VA werkt aan verruimingslijst 23 januari 2018

N-VA Kaprijke-Lembeke-Bentille wil naar de gemeenteraadsverkiezingen met een verruimingslijst. Er wordt volop gesproken met andere politieke partijen, groeperingen en onafhankelijken.





N-VA Kaprijke spiegelt zich aan wat de partij onder andere in Aalter en in Assenede doet. "We zijn in 2006 met één gemeenteraadslid gestart en hebben er ondertussen vier", zegt voorzitter Rufy Baeke. "Vanaf 2019 is ons doel duidelijk: we willen absoluut mee besturen, om van Kaprijke, Lembeke en Bentille betere dorpen te maken. We willen dat doen samen met andere politieke partijen en groepen, en ook met onafhankelijken. Er zijn heel wat gesprekken bezig en die verlopen heel positief."





De huidige N-VA gezichten Patrick Hugaert, huisarts Inge de Gussem, Geert Dupré en Frederik Versluys stappen alvast mee in het verhaal. Rufy Baeke (70) wil als voorzitter nog de gemeenteraadsverkiezingen voorbereiden en zal dan zijn ontslag indienen. Hij zal dan opgevolgd worden door huidig ondervoorzitter Bart De Wever, de Kaprijkse naamgenoot van de nationale voorzitter. (JSA)