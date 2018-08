Minder in berm parkeren in horecazone 07 augustus 2018

02u28 0

De zogenaamde horecazone aan de Lembeekse Bossen in Lembeke is vernieuwd, zodat het parkeren er iets minder slordig gebeurt.





De horecazone is de driehoek aan restaurant Ter Heide. Aan beide zijden van de Ledestraat werd een afsluiting gezet om het parkeren tegen te gaan. Tussen de palen staan bloembakken. Er staan ook nieuwe fietsenstallingen en op de verschillende toegangswegen naar de bossen staan nu wegwijzers naar de parking in de Tragelstraat. "De wegenwerken voor de heraanleg van de horecazone zullen rond 1 november beginnen", zegt schepen Wim De Waele (Samen). "We stellen uit naar de winterperiode, omdat toeristen en bezoekers tijdens de zomer geen hinder zouden ondervinden", aldus De Waele. (JSA)