Met wagen in gracht 23 januari 2018

In de Vaartstraat in Kaprijke kwam in de nacht van zaterdag op zondag rond middernacht een wagen in de gracht terecht ter hoogte van het Esso-tankstation. De twee inzittenden raakten niet gewond en de 58-jarige bestuurder uit Eeklo legde een negatieve ademtest af. De wagen was aanzienlijk beschadigd en moest weggetakeld worden.





(WSG)