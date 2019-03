Marieke Van Hoestenberghe is nieuwe dorpsdichter van Kaprijke Joeri Seymortier

05 maart 2019

05u31 0 Kaprijke Marieke Van Hoestenberghe is de nieuwe dorpsdichter van Kaprijke. Ze woont zelf nog maar twee jaar in het dorp.

Marieke Van Hoestenberghe neemt de fakkel over van Karen Joos. “Onze nieuwe dorpsdichter heeft de wedstrijd gewonnen met haar gedicht over de Kleemkapel, en mag zich nu twee jaar de dorpsdichter van Kaprijke noemen”, zegt schepen Frederik Versluys van het kartel. “Wij als gemeentebestuur maken nu samen met de dorpsdichter afspraken over het poëzieprogramma voor de komende twee jaar. Wordt vervolgd!”