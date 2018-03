Man met glas te veel op rijdt naar huis na ongeval 08 maart 2018

Twee voertuigen zijn dinsdagavond gebotst op het kruispunt van de Oosteeklostraat met de Kaprijkestraat in Lembeke. Hoe het ongeluk tot stand kwam, is vooralsnog onduidelijk. Wel zeker is dat een van beide bestuurders dronken was. Na het ongeval reed de chauffeur, een 57-jarige man uit Kaprijke, rustig naar huis. De andere bestuurder, een Nederlander van 51, had zijn nummerplaat genoteerd, waardoor de politie de brokkenpiloot in zijn woning kon aantreffen. De man bekende dat hij bij het ongeluk betrokken was. "Zijn rijbewijs werd onmiddelijk ingetrokken", zegt Marino Longeville van de politiezone Meetjesland-Centrum. "Beide voertuigen zijn beschadigd. Niemand raakte gewond." (OSG)