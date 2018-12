Maandagavond feestje bouwen? Eindejaarsfuif Bang NYE in loods Claeys Joeri Seymortier

28 december 2018

08u34 0 Kaprijke VHS Events uit Sint-Laureins organiseert op maandag 31 december oudejaarsfuif Bang! NYE, in de loods Claeys in Lembeke.

Het is het tweede jaar dat de eindejaarsfuif georganiseerd wordt. Onder andere DJ Merlo zorgt voor muziek. Hij is de jonge Waarschootenaar die afgelopen zomer nog ‘Start to DJ 2018’ van radiozender MNM won. Dit jaar kan je twee soorten tickets kopen. Het standaardticket kost 16 euro. Daarnaast zijn er ook combitickets voor groepen. Voor 144 euro krijg je dan negen tickets en één ticket gratis.

Tickets via de Facebookpagina Bang NYE.