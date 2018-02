Lotus Bakeries bouwt nieuwe lijn (en zoekt 25 extra arbeiders) 10 februari 2018

02u54 2 Kaprijke Lotus Bakeries, de bekende speculoosfabrikant in de Gentstraat in Lembeke, bouwt een nieuwe productielijn om nog meer speculoos van de band te laten rollen. Door de uitbreiding wordt gezocht naar 25 extra arbeiders.

Eind 2016 heeft Lotus Bakeries in Lembeke een derde productiehal in gebruik genomen. Daar staat vandaag al één productielijn, en wordt dit voorjaar een tweede productielijn bijgebouwd.





Die moet tegen de zomer operationeel zijn. "We zullen dan in onze vestiging in Lembeke veertien productielijnen hebben", zegt grote baas Jan Boone. "Dat zijn dertien lijnen om de speculoos voor alle hoeken van de wereld te produceren, en ook nog één lijn voor de productie van het Dinosauruskoekje. We bouwen de nieuwe lijn om aan de steeds groeiende vraag naar speculoos te kunnen blijven voldoen. We gaan in Lembeke ook onze kantoren aan de overkant van de straat grondig vernieuwen en klaarstomen voor de toekomst." Lotus Bakeries maakte gisteren de jaarcijfers bekend, en zag zowel de omzet als de winst vorig jaar met zo'n zes procent stijgen. Het bedrijf blijft het dus goed doen.





Extra personeel nodig

Daardoor is er in de vestiging Lembeke ook steeds meer personeel nodig. "We werken vandaag in Lembeke met 400 mensen in de productie en nog eens 120 mensen in de administratie en verkoop", zegt Boone. "De voorbije twee jaar hebben we voor de vestiging Lembeke al zeventig tot tachtig extra personeelsleden aangenomen. Vandaag zoeken we nog altijd 20 tot 25 extra mensen in Lembeke. Dat is niet gemakkelijk, want de werkloosheid in het Meetjesland is echt laag."





Amerikaanse speculoosfabriek

De plannen om in het Amerikaanse Mebane, in North Carolina, ook een speculoosfabriek te bouwen, zitten op schema. Die bouw zou dit jaar starten en moet in de loop van volgend jaar operationeel zijn. De Verenigde Staten is al twee jaar het grootste speculoosland voor Lotus Bakeries, daar onder de merknaam Biscoff. (JSA)