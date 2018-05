Lezen, werken en rusten in bibliotheek 30 mei 2018

Kaprijke wou een nieuwe ontmoetingsruimte voor de burgers, en heeft die nu in de bibliotheek geïnstalleerd. Daar kan je lezen, werken, rusten en elkaar ontmoeten. "In de bibliotheek van de toekomst moet je meer kunnen dan enkel maar boeken uitlenen", zegt schepen Kathy Blondeel (Samen). "We wilden ook ergens een gezellige ontmoetingsruimte. De nieuwe multifunctionele ruimte in onze bibliotheek leent zich daar perfect toe. Je kan er als inwoner van Kaprijke of Lembeke zelfs gratis een koffie of thee drinken. We investeerden ook in tablets, zodat de ruimte ook perfect kan fungeren als werkplek", besluit schepen Kathy Blondeel. (JSA)