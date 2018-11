Leren koken met wat je in huis hebt Joeri Seymortier

22 november 2018

14u35 0 Kaprijke Natuurpunt en Partners Meetjesland organiseert in Kaprijke een workshop improviseren in de keuken.

De cursus wordt gehouden op zaterdag 1 december om 14.30 uur in het Sock, maar inschrijven moet ten laatste op 26 november gebeuren. Tijdens de workshop leer je koken met wat je in huis hebt. Breng je restjes mee en samen wordt er iets lekkers mee gemaakt. “Dat kunnen naast groenten of saus ook beleg, brood of conserven zijn”, klinkt het. “We leren koken we met wat toevallig in onze koelkast en voorraadkast ligt. Deze manier van koken is goedkoop en zorgt voor minder voedselverspilling.”

Deelnemen kost 20 euro. Inschrijven: www.restjesredders.be/evenementen of 09/377.93.00.