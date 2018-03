Leescadeaus voor jonge ouders 27 maart 2018

03u34 0

Kaprijke start het project Boekstart. Dat is een initiatief dat het lezen moet bevorderen bij kinderen van 0 tot 2,5 jaar en hun ouders. "Ouders van pasgeboren kinderen zullen vanaf nu niet enkel gemeentelijke geschenkbonnen krijgen, maar we geven ze ook enkele leesgadgets", zegt schepen Kathy Blondeel (Samen). "We willen gezinnen zo snel mogelijk het lezen en het leesplezier bijbrengen. Onderzoek toont aan dat kinderen die al vroeg kennismaken met boeken en voorlezen taalvaardiger zijn, meer woorden kennen, sneller kunnen lezen en beter leren rekenen. Concreet zullen ouders na de geboorte van hun kind het knisperboekje en de voorlees-motivatiebrochure toegestuurd krijgen van de gemeente. Na zes maanden ontvangen ze een brief met een boekenbon, die ze in de bibliotheek kunnen inwisselen voor twee kartonnen boekjes en een linnen boekentas."





(JSA)