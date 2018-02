KWB leert mannen koken 02 februari 2018

KWB Kaprijke start op vrijdag 2 februari met een nieuwe lessenreeks koken voor mannen. De reeks bestaat uit vier avonden, met telkens een andere menu. De vijfde avond wordt dan een feestmaaltijd gemaakt waarop de partners uitgenodigd worden.





De lessen vinden plaats op vrijdagavond 2, 9, 16 en 23 februari in het Sock, Molenstraat 28 in Kaprijke en starten om 19 uur. Per les betalen leden 16 euro en niet-leden 20 euro. Nadien kan je opeten wat je zelf gekookt hebt. Inschrijven op kwbkaprijke@outlook.be of bij Rudy Heynssens op 0475/85.16.86. (JSA)