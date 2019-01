KWB Kaprijke leert mannen koken Joeri Seymortier

07 januari 2019

10u07 0 Kaprijke KWB Kaprijke start volgende maand met kooklessen voor mannen.

Wie wil deelnemen moet zich op vier avonden kunnen vrijmaken. Er wordt gekookt op 1, 8, 15 en 22 februari in het Sock in de Molenstraat in Kaprijke. De lessen starten altijd om 19 uur en elke avond wordt een thema. Op zondag 24 februari is er een extra kookdag, en dan worden de partners uitgenodigd om alles te komen proeven.

De lesavonden kosten 25 euro per avond. Leden betalen 20 euro. Vooraf inschrijven op kwbkaprijke@outlook.be.