Kunstwerk 'De Klaproos' onthuld op Plein 12 mei 2018

Vanavond, zaterdag 12 mei, om 19 uur wordt het rondreizende kunstwerk 'De klaproos' van kunstenaar Enca Caen onthuld op het Plein van Kaprijke. Het blijft er staan tot het einde van de maand. "Samen met de lokale NSB-afdeling willen we alle inwoners, organisaties en scholen uitnodigen om hun zelfgemaakte klaproos bij het kunstwerk van Enca Caen te komen leggen", zegt schepen Stijn Coppejans (Samen). "Zo kunnen we tegen eind mei samen een groot veld vol klaprozen maken, ter herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Alle klaprozen zijn welkom, van iedereen en op elk moment. Het kan vanaf 12 mei tot 31 mei. Wie graag wil meewerken aan dat grote klaprozenveld, kan zelf een klaproos maken in crêpepapier, plastic, metaal of hout."





Piet Wittevrongel zal vanavond bij de opening passende liederen zingen, waaronder zijn eigen compositie 'In Flanders Fields Where Poppies Grow'. (JSA)