Kruispunt Zuidstraat gaat dicht 28 mei 2018

02u33 0 Kaprijke Maandag 28 mei begint in Kaprijke een nieuwe fase van de dorpskernvernieuwing. De aannemer begint dan met de rioleringswerken in de westelijke ventweg, vanaf het kruispunt met de Zuidstraat tot aan de ingang van het kerkhof.

"Ter hoogte van het kruispunt van het Plein met de Zuidstraat zal de aannemer een bouwput maken om de rioleringen aan te sluiten", zegt schepen Wim De Waele (Samen)."





De Zuidstraat zal afgesloten zijn ter hoogte van dat kruispunt, en dit vanaf maandag 28 mei tot maandag 9 juli. Fietsers en voetgangers zullen wel nog via het Plein naar de Zuidstraat kunnen. Inwoners van de Alfred De Taeyestraat, de Hippoliet Van Peenestraat en de Zuidstraat kunnen hun woning bereiken via het Molenstraatje of de Kleine Zuidstraat."





Tot 9 juli

Intussen werkt de aannemer verder aan de kasseiverhardingen in de zuidelijke ventweg, vanaf café De Blauwe Maan tot het kruispunt met de Zuidstraat. Deze ventweg gaat tegen maandag 9 juli weer open. (JSA)