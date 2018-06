Krot op dorp mag verbouwd worden NA JAREN WACHTEN TOCH VERGUNNING VOOR WERKEN HUIS VAN BOUCHAUTE JOERI SEYMORTIER

29 juni 2018

02u31 0 Kaprijke Het bouwvallig 'Huis Van Bouchaute' op het dorpsplein van Lembeke kan eindelijk gerenoveerd worden. Het gebouw maakt deel uit van een beschermd dorpsgezicht, maar is vandaag niet meer dan een krot. Voor heel wat inwoners een doorn in het oog. "Eindelijk hebben we een attest om aan de renovatie te beginnen."

De gemeente Kaprijke wou het 'Huis Van Bouchaute' op het dorpsplein van Lembeke eigenlijk het liefst van al slopen. Het huis is een laatste restant van een huizenrij die vroeger het dorpsplein afzoomde. De andere huizen zijn al gesloopt, maar om ook het Huis Van Bouchaute te slopen, kreeg de gemeente nooit een vergunning. Het Huis van Bouchaute staat al jaren leeg en al die tijd werd een slopende juridische strijd gestreden. Eind 2016 gaf de gemeente het op. Slopen zou toch nooit lukken, dus grondig renoveren werd de nieuwe optie. Toch heeft het nog eens anderhalf jaar geduurd, vooraleer de nodige papieren in orde waren. Binnenkort zal wonen op het dorpsplein van Lembeke weer mogelijk zijn.





"We hebben van de Vlaamse overheid eindelijk een stedenbouwkundig attest gekregen voor de verbouwing van de woning op Lembeke-Dorp 39, beter bekend als het Huis van Bouchaute", zegt schepen Wim De Waele (SamenPlus).





Beschermd

"Het huis kan dus grondig gerenoveerd worden en ook de gronden naast de woning kunnen ontwikkeld worden. Een doorbraak in een dossier dat al lange tijd aansleept. Ja, wij wilden het gebouw als gemeente liever slopen. Maar door de ligging in het beschermd dorpsgezicht kreeg dit dossier een ongunstig advies van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed. Slopen mocht dus niet. We tekenden als gemeente beroep aan tegen deze weigering, maar ook daar werd de vergunning geweigerd. Nu lijkt er uiteindelijk toch een oplossing te komen voor deze verouderde woning. Het Huis van Bouchaute kan nu grondig verbouwd worden, en er naast kunnen opnieuw woningen gebouwd worden. De oorspronkelijke woningrij op de rand van het dorpsplein, kan zo in ere hersteld worden. We willen er een kernversterkend woonproject van maken."





Een koper vinden voor het vervallen krot, was voor de gemeente Kaprijke zo goed als onmogelijk. Zolang het attest er niet was, was er te veel onduidelijkheid en wou geen enkele investeerder het pand kopen. Nu de nodige attesten er wel zijn en de gemeente een woonproject wil ontwikkelen, zullen die geïnteresseerden er wellicht snel zijn. Kaprijke had op deze gang van zaken gehoopt, want in de begroting werd al een opbrengst van 150.000 euro ingeboekt. "Niets meer dan een raming. Het bedrag kan nog alle kanten uit", zegt burgemeester Gijssels nog.