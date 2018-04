Kritiek op plannen oud rusthuis 13 april 2018

02u43 0

De gezamenlijke oppositie van Kaprijke heeft kritiek op de plannen van het OCMW voor de omvorming van het oud rusthuis van Lembeke.





In de plaats van het oud rusthuis komen er assistentiewoningen. De oude kapel wordt bewaard en daar wil de gemeente een ontmoetingscentrum van maken. "De budgetten die nu op tafel liggen, gaan nooit voldoende zijn", zegt Hendrik Van de Veere, namens CD&V+ en N-VA. "De procedure voor de komst van de assistentiewoningen is ook één groot kluwen. Het is de gewoonte dat het laatste jaar van een legislatuur geen grote beslissingen genomen worden, die invloed hebben op het volgende bestuur. Maar hier doet de ploeg van Samen dat wel. Wij vinden het jammer dat in de plannen helemaal voorbij gegaan wordt aan de mogelijkheid om de oude kapel te integreren in de plannen voor de zorgcampus van het oude rusthuis en de Boomgaard."





OCMW-voorzitter Marnix Seels (Samen) zegt dat het dossier al acht keer op de OCMW-raad besproken werd, en daar telkens goedgekeurd werd. (JSA)