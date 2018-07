Klimaatplan klaar 28 juli 2018

02u27 0

Kaprijke heeft het klimaatplan klaar. Daarin staan verschillende acties die de CO2-uitstoot in de gemeente moeten doen dalen. "Het doel is om de klimaatreflex te maken bij zoveel mogelijk beleidsbeslissingen", zegt schepen Alex Ruebens (Samen). "Dit gaat over de eigen gemeentelijke gebouwen, over sensibilisering bij beleid, personeel en inwoners, over het verder promoten van de fiets, en over een duurzaam aankoopbeleid. Er zijn ook concrete acties, zoals groepsaankopen en plaatsing van energiezuinige installaties. Ook de lokale handelaars en landbouwbedrijven worden in dit plan opgenomen als mogelijke partners om de klimaatdoelstellingen te halen."





Het klimaatplan is integraal na te lezen op www.kaprijke.be/klimaatplan. Het schepencollege moet nu nog de timing van de verschillende acties bepalen. (JSA)