Klantvriendelijk onthaal

De gemeente Kaprijke gaat het onthaal in het administratief centrum op 't Veld vernieuwen. "We gaan het onthaal voor de mensen die naar het gemeentehuis komen iets klantvriendelijker maken", zegt burgemeester Filip Gijssels (Samen). "Vandaag komen de mensen binnen en botsen ze enkel op een balie. Dat is een beetje afstandelijk en niet meer van deze tijd. We gaan het allemaal wat gezelliger inrichten, zodat bezoekers bijvoorbeeld ook kunnen gaan zitten. We voorzien 2.500 euro voor de aanpassingen." (JSA)