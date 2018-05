Kinderopvang in de zomervakantie 14 mei 2018

Vanaf woensdag 16 mei kan je in Kaprijke inschrijven voor de kinderopvang in de zomervakantie. Van vrijdag 29 juni tot en met vrijdag 13 juli, en van maandag 30 juli tot en met vrijdag 31 augustus is de buitenschoolse kinderopvang open. Dat is zowel in Kaprijke als Lembeke. Van maandag 16 juli tot en met vrijdag 20 juli is enkel de kinderopvang in Kaprijke open. Van maandag 23 juli tot en met vrijdag 27 juli neemt de kinderopvang een weekje verlof en zijn beide locaties gesloten. Inschrijven kan vanaf woensdag 16 tot en met woensdag 23 mei via het online inschrijvingsformulier op www.kaprijke.be, of via kinderopvang@kaprijke.be. (JSA)