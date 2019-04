Kinderen leren zondag hun eigen lichaam kennen Joeri Seymortier

03 april 2019

09u14 0 Kaprijke Kinderen van 9 tot 12 jaar in Kaprijke kunnen op zondag 7 april alles te weten komen over hun lichaam, tijdens de voorstelling van Meneer Zee.

Doctor Fuego, deskundige op het gebied van lichamelijkheden, deelt zijn wetenschappelijke kennis over zijn lichaamsdelen met het aanwezige publiek. De voorstelling kadert in een project rond leesbevordering, dat jonge mensen plezier doet beleven bij het lezen van een boek. De organisatie is in handen van de Regiobib Meetjesland, in samenwerking met Gezinsbond. Afspraak op zondag 7 april van 10 tot 11 uur in het Sock, Molenstraat 28 in Kaprijke. Toegang is gratis. De plaatsen zijn beperkt, dus reserveer snel je plaatsje via bibliotheek@kaprijke.be of via de Gezinsbond Kaprijke op 0498/81.24.99.