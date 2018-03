Kinderen leren blussen op veiligheidsbeurs OPBRENGST GAAT NAAR VZW PINOCCHIO EN RODE KRUIS JEFFREY DUJARDIN

26 maart 2018

02u25 2 Kaprijke Het regionale BIN-netwerk organiseerde het voorbije weekend de allereerste veiligheidsbeurs in en rond de site van het SOCK in Kaprijke. Doel van de beurs is om burgers bewust te maken van gevaren. Demonstraties van hulpdiensten zorgden voor spektakel.

"De beurs was een succes, we hadden goed weer en er kwam veel volk op af. Ik zag enkel tevreden gezichten", aldus Willy Vanhoucke, coördinator bij het BIN-netwerk, samen met zijn vrouw Linda De Loose. Er waren inderdaad vele kijklustigen aanwezig, onder wie ook de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Hij mocht samen met de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Jan Briers, en de burgemeester van Kaprijke Filip Gijssels (Samen) de beurs feestelijk openen. Voor de minister was het ook de eerste keer dat hij een veiligheidsbeurs bezocht, maar hij was onder de indruk. "Een veiligheidsbeurs is een belangrijk iets, want het helpt de burgers bewust te maken van gevaren. Het is belangrijk dat er in in ons land een veiligheidscultuur heerst. Geen angst of paniek, maar oplettendheid."





Demonstraties

Op de beurs waren verschillende dingen te bezichtigen en te doen. De federale politie was aanwezig met een speurhond en gaf een demonstratie, daarnaast kwam de brandweerzone Meetjesland demonstreren hoe ze een auto 'openknippen' en hoe een brand te blussen. Enkele kinderen mochten het ook even zelf uitproberen. Zelfs de scheepvaartpolitie en het Belgisch leger waren aanwezig met voertuigen. Er was een grote klimmuur en nog vele andere activiteiten. Daarnaast kregen de bezoekers een verrassingspakket van Lotus mee. Ook de minister kreeg bij de receptie op het stadhuis een assortiment streekproducten, waaronder de befaamde Lotus-speculaas.





Vzw Pinocchio

De opbrengst van deze beurs gaat integraal naar vzw Pinocchio, een nationale vereniging ten voordele van kinderen met brandwonden, en het lokale Rode Kruis. Beiden hadden ook een stand op de beurs zelf. "De vzw Pinocchio steunen was een zeer bewuste keuze, zegt Linda de Loose, BIN-coördinator. "Een familie uit Bassevelde had al eens samengewerkt met hen, daarom besloten wij een kaastafel ten voordele van de organisatie te doen. En nu ook de beurs, waarvan de helft van de opbrengst richting de vzw gaat." Voor de vrijwilligers aanwezig was het een plezier om er te staan, zo zegt Francine, een vrijwilligster bij de vzw. "De kracht die de kinderen bezitten terwijl ze zo'n pijn hebben, is ongelofelijk. Het grootste respect heb ik voor hen. Ik heb al zoveel kindjes geholpen en bijgestaan, waaronder ook een Spaans kindje dat betrokken was bij de aanslagen in Zaventem op 22 maart 2016", zegt Francine. "Ooit vroeg iemand mij wat het mij opbrengt. Het antwoord is simpel, een glimlach bij hen zodat ze even hun pijn kunnen vergeten."