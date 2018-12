Kaprijkenaar mag zegje doen: nieuw bestuur wil vragenhalfuurtje voor gemeenteraad Joeri Seymortier

19 december 2018

10u21 0 Kaprijke De nieuwe bestuursploeg van Kaprijke wil meer naar de burger luisteren en zal een vragenhalfuurtje lanceren.

Vanaf januari neemt het kartel van CD&V, N-VA, Groen en Onafhankelijken het in Kaprijke over van het kartel Samen. Er wordt volop gewerkt aan een nieuw beleidsplan, maar één actie is nu al duidelijk. “Wij willen echt inzetten op meer inspraak voor de burger”, zegt toekomstig burgemeester Pieter Claeys. “Iets wat we zeker willen introduceren is het vragenhalfuurtje voor de burger, bij het begin van de gemeenteraad. Inwoners van Kaprijke, Lembeke en Bentille zullen dan elke maand aan de gemeenteraad problemen kunnen voorleggen, of vragen kunnen stellen. In Evergem gebeurt dat vandaag al. Voor ons de evidentie zelve, maar in Kaprijke bestaat zo’n vragenhalfuurtje nog niet. Dat gaan wij veranderen.”

