Kaprijke zamelt woensdag oude kerstbomen in Joeri Seymortier

12 januari 2019

14u24 0 Kaprijke Kaprijke organiseert op woensdag 16 januari een kerstboominzameling.

Van 18 tot 20 uur kan je woensdag op twee plaatsen in Kaprijke terecht met je oude kerstboom. Dat kan in Kaprijke in de container op de parking ter hoogte van het kerkhof in de Voorstraat, en in Lembeke op de parking achter de kerk in Lembeke-Dorp. Het moet gaan om natuurlijke kerstbomen, die niet behandeld zijn met verfproducten. Vanzelfsprekend moet ook de versiering er eerst uit. Info: www.kaprijke.be.