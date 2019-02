Kaprijke wil veilige fietspaden langs drukke gewestwegen Joeri Seymortier

21 februari 2019

09u32 0 Kaprijke Het nieuwe gemeentebestuur van Kaprijke wil de fietsveiligheid verhogen langs enkele drukke gewestwegen door het dorp.

De gemeente zat hierover samen met de mensen van AWV, die het beheer over die gewestwegen hebben. “Fietsers moeten zich veilig en comfortabel in onze gemeente kunnen verplaatsen”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het kartel. “Een belangrijk element hierin is de aanleg van voldoende ruime fietspaden, afgescheiden van de rijbaan. Het gemeentebestuur wil zo snel mogelijk van start gaan met aanleg van dergelijke fietspaden langs een aantal gewestwegen, waarvoor AWV bevoegd is.”

Het gaat onder andere om de verbinding tussen Lembeke en Sleidinge, meer bepaald de N456 langs de Gentstraat, Gentweg, Singel, Zwaantje en Hooiwege. Ook de Vaartstraat in Kaprijke moet fietsveiliger tussen het dorpscentrum en de expressweg N49. Tenslotte gaat het ook om de Molenstraat in Kaprijke-Bentille, de N456 tussen kruispunt met de Heinestraat en kruispunt met de Gravenstraat.