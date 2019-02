Kaprijke moet dringend investeren onder de grond: inhaalbeweging voor rioleringsprojecten nodig Joeri Seymortier

25 februari 2019

13u20 0 Kaprijke Kaprijke moet dringend investeren in de aanleg van nieuwe gescheiden rioleringen. Dat blijkt uit een overleg van de gemeente met RioPact.

De hogere overheid legt gemeenten doelstellingen op over hoeveel procent van de woningen aangesloten moeten zijn op een gescheiden rioleringsstelsel. “Om tegemoet te komen aan die opgelegde doelstellingen, zal de gemeente de komende jaren een aantal grote investeringen moeten doen in het rioleringsstelsel”, zegt schepen Frederik Versluys van het kartel. “We zijn ons bewust dat dit de komende jaren een pak geld zal kosten. Maar de nieuwe bestuursploeg heeft beslist om deze uitdaging niet uit de weg te gaan. Een voorbeeld daarvan zijn de lopende werken aan het rioleringsstelsel in de Lembeekse horecazone. Ook het project voor het aanpakken van de rioleringen op de site rond de Vrouwstraat in Kaprijke wordt binnenkort opgestart.”