Kaprijke maakt zich op voor 29ste nieuwjaarsreceptie in open lucht Joeri Seymortier

26 december 2018

11u04 0 Kaprijke Kaprijke houdt de traditie in ere, en organiseert op dinsdag 1 januari opnieuw een nieuwjaarsreceptie in open lucht.

Het is nu al de 29ste keer dat de nieuwjaarsreceptie op het Plein van Kaprijke georganiseerd wordt. “Het geslaagde recept blijft behouden”, zegt uittredend burgemeester Filip Gijssels. “Heel wat wensen, een soepje, een Hippoliet of cava, en de kans om opnieuw een van de twee ballonvaarten te winnen. De kinderen kunnen zich uitleven in de Galerie bij Bien de Knutseltrien. Elk jaar opnieuw staat een team van vrijwilligers in voor het goede verloop van de receptie. Wie graag een handje helpt tijdens de receptie, is ook nog altijd van harte welkom.”