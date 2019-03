Kaprijke krijgt tegen ten laatste 2021 tijdelijke fietsbrug over N49 Joeri Seymortier

28 maart 2019

11u07 0 Kaprijke Er komt een tijdelijke fietsbrug over de N49 in Kaprijke, zodat fietsers de Expresweg veilig kunnen oversteken.

Het nieuwe gemeentebestuur van Kaprijke heeft in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer de procedure in gang gezet voor de plaatsing van een tijdelijke fietsersbrug. “De brug zou er ten laatste tegen 2021 moeten zijn”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “Voor een veilige oversteek voor fietsers over de Expresweg zorgen, was voor ons bestuur één van de belangrijkste aandachtspunten voor deze legislatuur. De realisatie van een fietsveilige verbinding tussen Kaprijke en Lembeke was tot voor kort gekoppeld aan de aanleg van het op- en afrittencomplex langs de N49. Dit blijkt echter een complex dossier te zijn, dat nog in zijn kinderschoenen staat. Daarom heb ik samen met schepen Hendrik Van de Veere bij het Agentschap Wegen en Verkeer geijverd voor een oplossing op kortere termijn. Ondertussen gaf AWV groen licht voor de tijdelijke fietsersbrug. Die zal zowat 100.000 euro kosten.”