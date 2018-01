Juwelen en autosleutel weg 02u48 0

Dieven hebben in de nacht van zaterdag op zondag een laptop, een geldkistje en een reserveautosleutel gestolen uit een huis in de Mariapolderwijk in Sint-Laureins. Toen de bewoner thuis kwam van het werk, merkte hij op dat het raampje in de garage open stond. Hij besteedde er eerst niet veel aandacht aan en sloot het. Pas later ontdekte hij dat er inbrekers langs kwamen. Ook in de Menstraat in Kaprijke betraden inbrekers via de achterdeur een woning. Alerte buren zagen de schade aan de woning en verwittigden de politie. Het is niet duidelijk wat er precies gestolen werd. (DJG)