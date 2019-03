Journalist Willy De Buck (65) overleden Joeri Seymortier

26 maart 2019

16u04 0 Kaprijke Journalist Willy De Buck uit de Molenstraat in Kaprijke is overleden. Hij zou begin volgende maand 66 jaar worden.

Willy De Buck heeft veertig jaar lang geschreven voor onze collega’s van Het Nieuwsblad en De Gentenaar. Eerst in zijn eigen Meetjesland, later in Gent. Hij werd vooral bekend door zijn rechtbankverslaggeving. Eeklonaar Marc Van Hulle heeft jarenlang met Willy De Buck samengewerkt en is onder de indruk. De Buck had gezondheidsproblemen, maar overleed thuis vrij onverwachts.

“Willy De Buck was een man die het nieuws overal zag en rook”, zegt Marc Van Hulle. “Een sterke pen en ook een zeer kritische journalist. Hij was daarmee eigenlijk een trendsetter in de regiojournalistiek. In zijn beginjaren was Willy ook regiocorrespondent voor onder andere Kaprijke, Assenede en Sint-Laureins. ’s Avonds ging hij naar de gemeenteraad, ’s ochtends schreef hij zijn stukken uit en in de namiddag werkte hij op de redactie van de krant. Hij moest zijn eigen stukken dan vorm geven, en was dus in elk proces van het ‘krant maken’ betrokken. Ik heb graag met Willy gewerkt. Hij zou nu net van zijn pensioen genieten. We verliezen hem veel te vroeg”, zegt collega Van Hulle nog.