Jonge ouders en hun ukjes planten geboortebos zondag verder aan Joeri Seymortier

13 november 2018

12u00 0 Kaprijke Op zondag 18 november wordt het geboortebos van Kaprijke weer wat groter.

Naar jaarlijkse traditie ontvangt het gemeentebestuur de kersverse ouders uit de gemeente in de Lembeekse bossen om nieuwe boompjes te planten voor de nieuwe inwoners. “Tussen 1 september 2017 en 31 augustus 2018 werden 57 kindjes geboren in onze gemeente”, zegt burgemeester Filip Gijssels (Samen). “Per kind planten we een boompje aan in het geboortebos. We zorgen ook voor een gedenkplaat waarop alle namen van de kinderen te lezen staan. Een mooi aandenken voor later. De organisatie van het geboortebos is een mooie samenwerking met de Gezinsbond en De Watergroep.”

Start om 14.30 uur aan de parking van de Lembeekse bossen in de Tragelstraat in Lembeke. Na het planten kun je nakaarten bij een drankje, aangeboden door de Gezinsbond. Meer info op www.kaprijke.be.