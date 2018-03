Inschrijven voor kinderopvang in paasvakantie 07 maart 2018

Kaprijke is gestart met de inschrijvingen voor de kinderopvang en sportkampen voor de komende paasvakantie.





Van dinsdag 3 tot en met vrijdag 13 april is de kinderopvang open in Kaprijke. Op paasmaandag 2 april is de kinderopvang gesloten.





Leerlingen van de lagere school kunnen tijdens de paasvakantie ook naar een nieuw omnisportkamp, en dat van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 april, telkens van 9.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. Het sportkamp voor kleuters vanaf 3 jaar vindt plaats van dinsdag 10 tot en met donderdag 12 april. Inschrijven: www.kaprijke.be. (JSA)