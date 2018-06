Infomoment nieuwe assistentiewoningen 13 juni 2018

Het OCMW van Kaprijke houdt op vrijdag 15 juni een infomoment over de plannen om 36 nieuwe assistentiewoningen te bouwen op de site van het oude rustoord Sint-Jozef in Lembeke.





"Een studie had eerder al duidelijk gemaakt dat het oude rusthuis niet meer te verbouwen was tot moderne assistentiewoningen", zegt voorzitter Marnix Seels (Samen). "De meest aangewezen oplossing is het voormalig rustoord vervangen door een nieuwbouw. Na een uitgebreide selectieprocedure koos een jury uiteindelijk voor Senior Investments uit Evergem. We gaan vrijdagavond samen met de projectontwikkelaar meer vertellen over de verschillende types van flats, over de verkoop en over de prijzen van de assistentiewoningen. Ook de dienstverlening die het OCMW zal aanbieden in de nieuwe assistentiewoningen, komt aan bod."





Afspraak op vrijdag 15 juni om 19 uur in de cafetaria van woonzorgcentrum De Boomgaard, Kerkakkerstraat 2 in Lembeke. Inschrijven via info@ocmwkaprijke.be of 09/376.82.10. (JSA)