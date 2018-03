Inbrekers over de vloer 08 maart 2018

In de Vaartstraat in Kaprijke is gisterochtend een inbraak vastgesteld. De bewoners verblijven tijdelijk niet in hun woning, een vriendin van hen hield een oogje in het zeil. Toen ze bij het huis langs ging, merkte ze op dat de achterdeur was open gebroken en verwittigde ze hierop de politie. De interventieploeg van de politie stelde grote wanorde in de woning vast. Wat er precies werd gestolen, is voorlopig nog niet duidelijk. (DJG)