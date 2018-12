Huisarts die ondanks schorsing actief bleef, riskeert een boete van 6.000 euro in beroep Jeffrey Dujardin

05 december 2018

Een 71-jarige gepensioneerde huisarts uit Kaprijke moest zich verantwoorden in het Gentse hof van beroep omdat hij ondanks een schorsing toch actief bleef als huisarts. De zeventiger kreeg in eerste aanleg een boete van 6.000 euro, maar zowel de huisarts als het parket gingen in beroep.

De advocaat van de huisarts vroeg de gunst van opschorting in beroep. “Mijn cliënt is niet de koppigaard zoals de eerste rechter hem omschreef. Hij heeft een duidelijk visie. Het had één plicht, dat was mensen helpen. Hij heeft gehandeld volgens de eed die hij afgelegd heeft.” De vroegere huisarts bevestigde dit ook in een verhoor, hij zei: “Ik zou het opnieuw doen.” Toen de man zijn vrouw verloor, liep het mis. “Hij deed niks in het huishouden”, zei zijn advocaat. “Toen zijn echtgenote overleed, kwam hij in een zwart gat te zitten. Hij kwam terecht in een administratieve chaos, wat verder leidde tot dit.” Zijn advocaat vond de schorsing ook zeer streng. “De reden voor 1 jaar schorsing was het niet verstrekken van een medisch getuigschrift. Een zware straf voor één keer.” De procureur-generaal vroeg de bevestiging van het vonnis in eerste aanleg. Uitspraak op 16 januari.