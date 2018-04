Hinder door werken 13 april 2018

In de periode tussen 13 april en 27 april wordt verkeershinder verwacht in de Vaartstraat en de Vrombautstraat in Lembeke. Daar worden in opdracht van Telenet kabel- en sleufwerken uitgevoerd. De werken zullen alles samen vijf dagen duren. Ter hoogte van de werken zal het verkeer maar beurtelings kunnen passeren. Er zullen tijdelijke verkeerslichten geplaatst worden. Voor fietsers is er een omleiding. Info: www.kaprijke.be. (JSA)