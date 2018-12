Het zit er op: Kaprijke wuift twee schepenen en vier raadsleden uit Joeri Seymortier

21 december 2018

11u53 0 Kaprijke Kaprijke heeft donderdagavond de laatste gemeenteraad van deze legislatuur gehouden, en wuift enkele politici uit.

Vanaf januari neemt het kartel van CD&V, N-VA, Groen en Onafhankelijken de macht over in Kaprijke. Samen, de partij van huidig burgemeester Filip Gijssels, moet naar de oppositie. Donderdagavond werd afscheid genomen van de politici die er vanaf volgend jaar niet meer bij zullen zijn.

Schepen Stijn Coppejans besliste zelf te stoppen met politiek. Hij zit in de gemeenteraad sinds 2001, en werd in 2004 schepen. Ook schepen Kathy Blondeel stopt met politiek. Zij werd schepen in januari 2007.

Ook vier gemeenteraadsleden hebben er hun laatste gemeenteraad opzitten. Stefaan Lippens kwam in 2001 in de gemeenteraad. Chris Roesbeke zit in de raad sinds 2007. Luc Haverbeke was gemeenteraadslid sinds januari 2013. Ook Sandra De Buck kwam toen in de gemeenteraad, en stopt er nu mee.