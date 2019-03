Hartstarter-bord wijst de weg naar AED-toestel Vzw HeartSaver ontwikkelt duidelijke signalisatieborden om meer mensenlevens te redden Anthony Statius

09 maart 2019

De Meetjeslandse vzw HeartSaver heeft een signalisatiebord ontwikkeld zodat mensen sneller een AED of defibrillator in de buurt kunnen terugvinden. “Het woord ‘hartstarter’ is duidelijker en daarom willen we dit bord in gans Vlaanderen introduceren", zeggen Luc Ketele en Rufij Baeke van HeartSaver. Het eerste hartstarter-signalisatiebord van Vlaanderen werd op vrijdag 8 maart overhandigd aan de gemeente Kaprijke.

Minimum één derde van de Belgische bevolking weet nog steeds niet wat een AED of Automatische Externe Defibrillator is en daar wil de vzw HeartSaver verandering in brengen.

“AED-toestellen zijn van levensbelang bij de reanimatie van een persoon met een plotse hartstilstand”, zeggen Luc Ketele en Rufij Baeke. “Bij een hartstilstand telt iedere seconde en daarom is het belangrijk dat de toestellen in geval van nood snel en gemakkelijk te vinden zijn. Veelal is de bewegwijzering ondermaats. Als er vandaag al signalisatieborden worden geplaatst door steden en gemeenten, dan staat daar enkel het officiële AED-pictogram op. Wij ervaren echter dagelijks dat veel mensen niet weten wat een AED is en daarom gebruiken wij liever de term hartstarter. Dit woord omschrijft perfect wat het toestel doet en in combinatie met het officiële AED-pictogram hopen we dat er kostbare tijd wordt gewonnen bij het zoeken naar de dichtstbijzijnde hartstarter.”

Het eerste bord staat in Kaprijke, maar daar stopt het niet voor de vzw HeartSaver. “We hebben het signalisatiebord laten ontwerpen door de Limburgse signalisatiefirma VVS. Het is conform alle signalisatierichtlijnen en mag dus geplaatst worden op alle Vlaamse gemeente- en gewestwegen. We zullen een verzoek indienen bij de Vlaamse regering om deze signalisatieborden te promoten in gans Vlaanderen”, besluiten De Ketele en Baeke.