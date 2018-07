Handelaars voorstander van gemeentefusie 05 juli 2018

02u42 0 Kaprijke Als het van de middenstand en de handelaars van Kaprijke en Sint-Laureins afhangt, dan moet er zo snel mogelijk een gemeentefusie komen. Dat blijkt uit een rondvraag van de lokale afdeling van Unizo.

De lokale afdeling van Unizo in Kaprijke en Sint-Laureins heeft haar leden bevraagd, en maakt een eisenbundel op voor de politici die in oktober naar onze stem hengelen.





Opvallend punt in de eisenbundel is de vraag naar een gemeentefusie. "Blijkbaar is een fusie tussen Kaprijke, Sint-Laureins en eventueel Assenede nog niet aan de orde, en denkt men meer in de richting van een intense samenwerking tussen de drie gemeenten", zeggen lokaal voorzitter Gino Bruyninckx en secretaris Steven Van Vooren. "Wij hebben onze leden bevraagd en daaruit kwam duidelijk naar voor dat onze leden voorstander zijn van een fusie tussen enkele gemeenten in het noorden van het Meetjesland. De middenstander hoopt door die fusie vooral op een professionalisering van de gemeentelijke diensten, betere ondersteuning voor ondernemers en mogelijke lagere belastingen."





Bereikbaarheid

De handelaars vragen in hun eisenbundel aan de gemeentebesturen ook om de administratieve rompslomp te beperken, een echte KMO-zone in Kaprijke, meer aandacht voor gemeentelijke aankopen bij lokale handelaars en meer veilige fietsverbindingen.





"Wij hebben ook zorgen over de bereikbaarheid van onze kernen. Een goede verbinding met de Expresweg N49, zowel in Kaprijke als in Sint-Laureins, zijn voor ons van economisch levensbelang", zegt het duo nog. (JSA)