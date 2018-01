Gemeente zet in op fietsveiligheid 02u48 0

De gemeente Kaprijke wil voluit inzetten op fietsveiligheid en heeft haar kandidatuur ingediend om 'Fietsgemeente 2018' te worden."Onze bedoeling is om meer mensen vaker en veiliger op de fiets te krijgen", zegt schepen Kathy Blondeel (Samen). "Al sinds het begin van de legislatuur krijgt de fietser een meer centrale plaats in het beleid. We hebben onze ambities nu ook formeel neergeschreven in een fietsbeleidsplan. Dat geeft in acht strategische beleidsdoelstellingen, met telkens een aantal concrete acties, weer waar we als gemeente naartoe willen met het fietsbeleid."





Je kan het plan integraal nalezen op www.kaprijke.be/fietsplan. (JSA)