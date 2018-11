Gemeente Kaprijke verhoogt elk bedrag dat jij binnenhaalt voor Warmste Week Joeri Seymortier

10 november 2018

11u00 1 Kaprijke De gemeente Kaprijke roept inwoners en vereniging op massaal acties te ondernemen voor de Warmste Week van Studio Brussel. De gemeente legt tot 200 euro per actie bij.

De Warmste Week is een organisatie van Studio Brussel en vindt dit jaar plaats van 18 tot 24 december in provinciaal domein Puyenbroeck. “Net als vorig jaar kies je zelf welk goed doel je wil steunen met Music For Life”, zegt burgemeester Filip Gijssels (Samen). “Je hebt de keuze uit een lijst van vzw’s die zich registreerden en die goedgekeurd zijn door de Koning Boudewijnstichting. De gemeente verhoogt het ingezamelde bedrag van elke actie met de helft van dat bedrag, en met een maximum van 200 euro per actie.”

Kaprijkse initiatiefnemers kunnen hun actie registreren op www.dewarmsteweek.be en sturen de link vervolgens door naar evenementen@kaprijke.be. Ten laatste op 17 december om 12 uur verwacht de gemeente een tweede bericht met de totale netto-opbrengst van de actie.