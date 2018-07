Geen speelpleinwerking door hitte 27 juli 2018

De speelpleinwerking in Kaprijke wordt vandaag geschrapt door de hitte. Ook gisteren was er uitzonderlijk al geen speelpleinwerking. De hoofdleiding heeft dat beslist, omdat het te warm is om de kinderen comfortabel en veilig te kunnen opvangen. "Er is weinig schaduw op ons terrein en we mogen ook geen leidingwater meer gebruiken voor waterspelletjes of afkoeling", klinkt het. "Met temperaturen van 35 graden is het beter om geen speelpleinwerking te houden. Maandag staan we weer paraat." (JSA)