Gaslek bij graafwerken 07 februari 2018

Bij graafwerken gisterenochtend in de Nieuwstraat in Kaprijke is rond 7.30 een gaslek ontstaan. Een lagedrukgasleiding raakte beschadigd waardoor er in de kelder van de woning een sterke gasgeur was. De brandweer kwam ter plaatse en een deel van de straat werd afgesloten voor het doorgaand verkeer. De woning werd ontruimd voor de veiligheid.





Het lek werd snel gedicht door de brandweer waarna een ploeg van Eandis ter plaatse kwam om de leiding te herstellen. Om 8.30 uur was de leiding hersteld. Er is op geen enkel ogenblik een gevaar geweest voor de omwonenden. (DJG)