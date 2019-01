Filip Gijssels blikt terug op 15 jaar burgemeesterschap: “Ik zal mijn rol blijven spelen. Dat ben ik onze kiezers verplicht.” Joeri Seymortier

09 januari 2019

15u13 0 Kaprijke Na 15 jaar burgemeesterschap zit Filip Gijssels nu op de oppositiebanken in Kaprijke. Hij blikt tevreden terug op de manier waarop hij en zijn ploeg Kaprijke doen groeien hebben.

Met 1.179 voorkeurstemmen was Filip Gijssels op 14 oktober vorig jaar nog altijd de populairste politicus, maar zijn Samen moest met amper zeventig stemmen verschil de duimen leggen voor het nieuwe kartel van CD&V, N-VA, Groen en Onafhankelijken. De sjerp moest hij afstaan aan zijn jonge opvolger Pieter Claeys. Nu de wonden van die nederlaag wat geheeld zijn, blikt Filip Gijssels samen met ons terug.

“Ik heb de taak van burgemeester gedurende 15 jaar met hart en ziel gedaan”, zegt Filip Gijssels. “Ik heb altijd veel steun gevoeld bij de bevolking. Nog steeds, trouwens. We hebben het verkiezingsresultaat van de vorige keer verbeterd, maar doordat de andere partijen zich verenigden tegen ons, moeten we nu toch een stap opzij. Natuurlijk is dat een zware ontgoocheling. Er komt nu wel meer tijd vrij voor mijn job als advocaat, voor mijn gezin, voor mijn hobby’s en vrienden. Ik zal mijn rol blijven vervullen in de gemeenteraad. Dat wil ik zelf, en ben ik ook aan onze vele kiezers verplicht. Ik kan in eer en geweten zeggen dat we met Samen gedurende al die jaren steeds een eerlijke en open politiek hebben gevoerd. We waren een hechte ploeg en dat willen we zo houden. We hebben de voorbije jaren zinvol geïnvesteerd en een moderne dienstverlening neergezet met heel wat nieuwe voorzieningen. En dat zonder de belastingen te verhogen. Daar kijk ik met trots en tevredenheid op terug.”

