Filip D’haeze en Eveline Cannoot brengen samen kerstsingle uit Joeri Seymortier

22 november 2018

11u02 0 Kaprijke Filip D’haeze en Eveline Cannoot brengen een kerstsingle uit: ‘Geen kerstfeest zonder jou’.

Filip D’haeze woont in Kaprijke, Eveline Cannoot in Bambrugge. De twee Oost-Vlamingen brachten al verschillende keren samen een kerstsingle uit. Vorig jaar kwam die er niet, maar nu zijn ze toch weer samen de studio in gedoken. “Filip kwam met het idee om te kiezen voor een cover van Thomas Berge, een populaire Nederlandse zanger”, zegt Eveline. Het ritme is uptempo gebleven, met een heel catchy en meezingbaar refrein. We zijn zeer blij met het resultaat en de eerste reacties zijn veelbelovend. Volgend jaar willen we eindelijk een mini-kerstalbum uitbrengen, met bijhorende concerten.”

Filip en Eveline zijn allebei ook bekende schermgezichten van Ment TV. D’haeze hoopt op een dikke kersthit. “Alle ingrediënten voor een goede kerstsong zijn aanwezig, en we hopen dit jaar echt een kersthit te scoren”, zegt de Meetjeslander. “Er hoort ook een clip bij de nieuwe single, en die kan je vanaf nu overal zien.”