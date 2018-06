Fietssnelweg langs oude spoorweg 04 juni 2018

02u34 0 Kaprijke Aannemer Van Robays uit Zulte is gestart met de aanleg van het tweede deel van de fietssnelweg tussen Eeklo en Zelzate, op grondgebied Kaprijke.

Enkel op grondgebied Kaprijke is er nog een ontbrekend stuk, om de fietssnelweg compleet te maken. De provincie legt het fietspad aan, maar de gemeente moet voor de gronden zorgen. "Het eerste Kaprijkse stuk van die fietssnelweg werd al in 2013 gerealiseerd en loopt van de grens met Eeklo tot aan de expressweg N49", zegt schepen Alex Ruebens (Samen).





Tegen september klaar

"De aannemer werkt nu aan het tweede gedeelte, tussen de noordelijke ventweg van de N49 en de Wauterstraat. Tegen september van dit jaar moet dat gedeelte van de fietssnelweg gerealiseerd zijn. Het laatste gedeelte van de fietssnelweg, dat loopt vanaf de Wauterstraat tot aan Bassevelde-Dorp, zal later vorm krijgen. Er is al een basisontwerp, dat verder wordt voorbereid door het provinciebestuur. De uitvoering van dit gedeelte zal hoogstwaarschijnlijk in de loop van volgend jaar gebeuren", gaat Ruebens verder. (JSA)