Fietssnelweg langs oude spoorweglijn is weer 2,3 kilometer langer Joeri Seymortier

05 april 2019

17u59 0 Kaprijke De fietssnelweg van Eeklo naar Zelzate, langs de oude spoorweglijn, is nu ook op het grondgebied van Kaprijke doorgetrokken.

De provincie Oost-Vlaanderen realiseerde de voorbije maanden een belangrijke schakel van 2,3 kilometer op de fietssnelweg Eeklo-Zelzate, in Kaprijke tussen de noordelijke parallelweg van de N49 en de Wauterstraat. “We hebben de ambitie om in onze provincie een sluitend netwerk van fietssnelwegen te realiseren”, zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor mobiliteit. “Door kwalitatieve, veilige en comfortabele fietsinfrastructuur aan te bieden, worden meer en meer pendelaars overtuigd om de fiets te nemen. Daar zetten we volop op in en de realisatie van dit stuk fietssnelweg draagt daar zeker aan bij.”

De nieuwe fietssnelweg in Kaprijke is drie meter breed en verbindt Eeklo met Zelzate, Assenede en het noordelijk deel van de Gentse haven. Dit traject ontsluit en verbindt ook tussenliggende kernen zoals Lembeke, Kaprijke, Bassevelde en Assenede.